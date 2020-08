TG Veneto News. Picco di aumenti di positivi al covid: 13 le famiglie in isolamento, 11enne positivo un centro estivo a Padova. Tamponi per un centinaio di ragazzi.

Dramma in provincia di Rovigo: 45 anni ucciso il padre malato e termine di una lite. L’uomo piantonato in ospedale. La coppia era seguita dai servizi sociali.

Blitz della Guardia di Finanza di Este in un’azienda agricola: scoperti 4 lavoratori stranieri impiegati in nero che percepivano reddito di cittadinanza. Altri 66 i lavoratori irregolari.

E’ stato ritrovato senza vita il 56enne di Pedavena scomparso da casa da 6 giorni, era in un casolare nei boschi del Bellunese.

Produzione a picco nel secondo trimestre -23%, in crisi soprattutto trasporti, moda e legno. Si salvano solo gli alimentari. Dati peggiori dal dopoguerra

10 militari trasferiti da Verona al sud Italia per l’emergenza profughi. Il sindaco Sboarina attacca il governo.

Wagner e Verdi, maestri a confronto in Arena nelle due serata di gala del Festival Areniano 2020: domani sera e sabato i due geni rivali affidati alle direzioni di Gustav Kuhn and Daniel Oren.

