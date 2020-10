TG Veneto News. Nuovo balzo di contagi: 230 nelle ultime 24 ore. A Venezia maxi focolaio. Attesa per le decisioni del governo su mascherine obbligatorie e nuove restrizioni. il sindaco di Padova pronto a firmare un’ordinanza se non arriveranno i provvedimenti da Roma entro mercoledì.

Movide e assembramenti fuori controllo: lettera del Viminale ai Prefetti. Non si esclude l’uso dell’esercito per controllare piazze e locali. Nel padovano 3 bar chiusi per 5 giorni.

Drammatico scontro nel tratto Veronese della A4: un camion tampona un’auto. Muore il conducente. Chiusa l’autostrada, lunghe code di auto e mezzi pesanti.

Al via i cantieri del primo tratto Veneto dell’alta velocità: nel pomeriggio il taglio del nastro della Brescia-Verona alla presenza della ministra Paola De Micheli. ipotesi del commissario per i lavori prima delle Olimpiadi di Cortina.

Il centrodestra vince nei due comuni veneti al ballottaggio: Florio Favero è il nuovo sindaco di Portogruaro. A Castelfranco bis del leghista Stefano Marcon.

Boom di turisti al museo Albino Luciani di Canale d’Agordo: nonostante il covid più visitatori dello scorso anno e si cercano ora nuovi spazi per raccogliere le donazioni dei fedeli.

Oggi la presentazione a Treviso del nuovo Tennis Club. Sabato il matrimonio Venezia. Per Adriano Panatta inizia una settimana da grande slam.

