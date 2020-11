TG Veneto News. Veneto in fascia gialla: da domani scatta il coprifuoco alle 22. Sospiro di sollievo per bar e ristoranti ma la Regione in bilico. Nelle ultime 24 ore il record di contagi e terapie intensive a quota 170 ricoveri.

Monito di Zaia ai Veneti: serve rispettare le regole per non finire nella zona arancione. Smentito ricalcolo già nella giornata di oggi.

Sette mesi con il covid e i ricoveri in quattro ospedali: la storia di una dottoressa veronese contagiate in corsia. La 56enne pronta a tornare in ospedale.

€1000 per bar, ristoranti e pasticcerie ma anche per le palestre: li mette a disposizione il comune di Cornedo in provincia di Vicenza. E’ una goccia nel mare di sofferenza, dice sindaco, ma è una mano tesa.

Capienza ridotta al 50%, scuole superiori chiuse da domani e gli autobus si svuotano. A Verona l’azienda dei trasporti preoccupata per il bilancio sempre più in rosso.

Record di furti in centro storico a Venezia: i ladri si scatenano dopo le 18 con i locali chiusi malviventi in azione soprattutto nella zona di San Stae.

A Borca di Cadore proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Frana di Cancia: utilizzata una soluzione tecnologica arrivata dal Giappone. E’ il primo impianto del genere in Italia.

