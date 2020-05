TG Veneto News.

Riaprire tutto prima del 18 maggio: la regione del Veneto avvia le trattative con il governo. Apertura del ministro Boccia: nelle ultime 24 ore record negativo del numero dei nuovi contagi.

A Marghera il flashmob di parrucchieri ed estetiste: le chiusure e l’abusivismo ci hanno messo con l’acqua alla gola. Tenetevi le chiavi dei nostri negozi.

Luci accese e cartelli nelle vetrine dei negozi, ieri sera la protesta degli esercenti di Jesolo: non c’è più tempo.

Dopo il Vinitaly anche la stagione lirica in Arena rinviata: un danno economico da 20 milioni di euro. La scorsa stagione gli spettatori furono più di 400 mila.

A Vo’ la terza fase dei tamponi a tutta la popolazione: anche i bambini in fila per i test. Appello della regione al capo dello Stato per concedere un onorificenza al comune simbolo della lotta al coronavirus.

La madre abita nel vicentino, il figlio in Trentino Alto Adige: la coppia ha festeggiato il compleanno con il taglio della torta al confine tra le due regioni.

