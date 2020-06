TG Veneto News. L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi spiega che le accuse contro di lui sono fandonie. Non ha ricevuto alcun avviso di garanzia e non nominerà nemmeno l’avvocato difensore.

Il peggio è passato: annuncia il governatore Zaia. Entro la fine di luglio contagi.in residuali ed entro la fine di giugno decadranno le restrizioni. L’ordinanza su discoteche casino arriverà in 15.

Giallo a Crespano del Grappa: un 23enne trovato morto a casa di un amico. Aveva trascorso la notte da lui dopo un litigio con i propri genitori. Indagini dei Carabinieri.

Broker quarantenne di San Donà di Piave dichiarava al fisco 5mila euro l’anno, ma aveva una villa da 16 milioni in Sardegna e viveva a Milano in un appartamento di lusso, dove custodiva anche alcune opere di Picasso.

Torna a vivere il mercato di Piazza delle Erbe a Verona: banchi distanziati e maxi sanificazione. Da domani la grande ripresa. Attesi i turisti in città.

Mancano le linee guida per sagre e manifestazioni pubbliche: le Pro Loco sono in crisi. Centinaia gli appuntamenti annullati in tutta la regione, almeno fino ad agosto.

Tornano in aula gli studenti delle classi terze e quarte degli istituti professionali veneti: 6200 sui banchi per una settimana di ripasso ed approfondimento.

