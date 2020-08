TG Veneto News. Maxi focolaio in un’azienda agricola al confine con la provincia di Verona e 96 braccianti positivi nel Mantovano. Paura e preoccupazione in tutta la provincia. Oggi 8 nuovi positivi.

Crolla la produzione nel secondo trimestre dell’anno: -15% a Verona, -23% a Vicenza. Dati peggiori della grande crisi del 2008. Preoccupazione per l’autunno caldo sul fronte occupazione.

Auto sbanda e finisce nel torrente alle porte di Vicenza: muore un 23enne, ferita in modo grave una ragazza di 25 anni.

Chiesto lo stato di emergenza per i comuni della Valbrenta devastati dal maltempo: milioni di euro di danni Solagna e Pove del Grappa le zone più colpite.

Il capo della Lega resterà Matteo Salvini. Zaia stoppa le polemiche e malumori all’interno della base leghista, ma il governatore ammette: la Liga è più identitaria.

A Cadoneghe, nel padovano, la crociata del sindaco contro il torso nudo per strada: maxi multa fino a €500 anche per le donne che girano in bikini e reggiseno.

Dai campi della serie A ai banchi di scuola, l’attaccante del Hellas Verona Fabio Borini insegue il diploma da geometra, ma l’esame di maturità in tempo di covid sembra un traguardo irraggiungibile.

