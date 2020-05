TG Veneto News. Veneto, avviata la fase due: 1.200.000 persone sono tornate al lavoro. Zaia specifica alcuni punti dell’ordinanza di ieri e ribadisce: nei prossimi 10 giorni si giocherà il futuro della Regione.

Il 10% in più di traffico veicolare sulle autostrade venete: torna un leggero moto ondoso a Venezia. Rivoluzioni nelle stazioni ferroviarie e sugli autobus ammesso solo un terzo degli abituali viaggiatori.

Oltre 80% delle imprese è ripartito. A Vicenza traffico regolare, ma intenso. In tutta la regione la protesta dei commercianti, artigiani e imprenditori costretti a tenere le attività chiuse.

La fase 2 interessa anche gli ospedali veneti che si sono ritrovati oggi ad aprire i reparti e riprendere con l’attività chirurgica in elezione: code agli ingressi anche per la nuova regolamentazione anti contagio.

Lungo il litorale Veneto si lavora per mettere in funzione le spiagge: Unionmare chiede chi dovrà stabilire norme tempistiche. In montagna rifugi chiusi e appelli del soccorso alpino per la prudenza.

