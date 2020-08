TG Veneto News. Nubifragio nel Bassanese: una colata di fango e detriti scesa dalla montagna. Case isolate, soccorsi bloccati. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Ingenti i danni.Allagamenti e grandine anche nel Trevigiano.

Acqua alta nella notte a Venezia: allagato gran parte del centro storico. Marea quota 104 cm, non era mai accaduto nel mese di agosto nell’ultimo quarto di secolo.

Individuati i primi 12 volontari che si sottoporranno alla sperimentazione del vaccino anti covid: a Verona si parte a fine agosto. Obiettivo: allargare il test a 40 mila veneti entro il 2021.

In provincia di Verona ritorno in classe anche negli ex ospedali, sopralluoghi alle strutture di Zevio e Valeggio sul Mincio. Primo ok del provveditore.

Identificato un turista austriaco che ha sfregiato un gesso del Canova, la Gipsoteca di Possagno. Lo sfregio immortalato in un video. L’uomo vuole pagare i danni causati. La procura di Treviso apre un’inchiesta.

Scendono dallo yacht e raggiungono Piazza San Marco in bicicletta: maxi multa per tre turisti. Sono stati fermati dalla polizia locale.

Elezioni comunali di Venezia: un esercito di candidati per la corsa a Ca’ Farsetti. Saranno 7 gli sfidanti del sindaco uscente Luigi Brugnaro

