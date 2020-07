TG Veneto News. Rivolta all’ex caserma Serena di Treviso: un gruppo di richiedenti asilo assalta l’infermeria. Danni ai pc e alle brandine. Il governatore Zaia chiede la chiusura del centro.

Mattinata di tensione anche alla sede della Croce Rossa di Jesolo: i migranti rifiutano il terzo tampone per paura di una nuova quarantena. Urla all’interno della struttura. Intervento delle forze dell’ordine a supporto dei sanitari.

E’ morto il bambino di 4 anni travolto e schiacciato dal cancello a Casier, nel Trevigiano. Avviata la procedura per l’espianto degli organi.

Dramma nel vicentino: un 26enne si getta in un torrente e muore annegato davanti agli amici. Il sindaco: studio un’ordinanza per vietare la balneazione.

I soci dicono si alla trasformazione: Cattolica diventa società per azioni. Il cuore pulsante della nuova società resterà in Veneto.

Da stasera bollino rosso in vista del primo esodo estivo: disagi annunciati nel Bellunese per i numerosi cantieri sulla statale Alemagna. task force della polizia stradale per i controlli.

Da Napoli a Verona per ringraziare il cardiochirurgo che 30 anni fa le trapiantò un cuore nuovo: la storia di Valeria e del dono più grande ricevuto nella sua vita.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.