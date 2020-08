TG Veneto News. Il Veneto devastato dal maltempo: almeno 100 milioni di euro i danni della seconda ondata di devastazione. Vicenza, Verona e Belluno le province più colpite. Vertice in prefettura a Vicenza. Ad Arzignano i primi tecnici della Protezione Civile Nazionale.

Dopo i sopralluoghi a Verona e Vicenza, telefonata del premier Conte al governatore del Veneto: il Governo è vicino. Pronti a valutare lo stato di emergenza per risarcire i danni subiti.

Due persone disperse nelle acque dell’Adige: notte di ricerche da parte dei sommozzatori. Passata l’ondata di piena, a Verona centinaia di persone sull’argine per monitorare il livello del fiume.

La zona industriale di Trissino devastata: decine di capannoni scoperchiati. Mattinata di lavoro in mezzo alle lamiere. C’è chi ha perso tutto, ma la volontà è quella di ripartire al più presto.

A Montecchia di Crosara scoperchiata la scuola: le lezioni non cominceranno il 14 settembre. Nel comune veronese devastato anche il palazzetto: non ci sono edifici in grado di ospitare gli studenti.

Pericolo frane e smottamenti nel Bellunese: e il Lago di Alleghe fa paura. Il livello dell’acqua a 5 cm dall’esondazione. Minacciate case e alberghi.

Parte in Veneto la sperimentazione del vaccino contro il covid: il 7 settembre a Verona il primo paziente volontario. L’annuncio del rettore dell’università scaligera.

