TG Veneto News. Cresce l’indice RT dei contagi: in Veneto è 1,20 uno dei più alti in Italia. Il governatore avverte: ci stiamo avvicinando alla zona arancione. Oggi e domani doppio vertice con il governo in vista del nuovo dpcm.

Folla in centro a Verona per lo shopping: i sensi unici non bastano. Il sindaco chiama a raccolta le categorie economiche e studia nuove iscrizioni.

Una cinquantenne trevigiana è una dei 90 volontari per la sperimentazione del vaccino anti covid italiano. L’ho fatto per aiutare la scienza che ha salvato mia figlia, spiega la donna.

Lancio di uova contro l’auto di un infermiera: episodio shock nel vicentino. Identificati e multati 14 ragazzini. I sindacati dei sanitari lo hanno definito un gesto inqualificabile.

Domenica di sangue sulle strade del Veneto: tre incidenti con altrettante vittime. Nel padovano morto un 31enne, un ragazzo di 19 anni in provincia di Verona. Auto contro moto muore un giovane di 28 anni.

Politica in lutto per la morte di Remo Sernagiotto: l’ex eurodeputato e assessore regionale era ricoverato da una settimana dopo l’attacco cardiaco. I messaggi di Zaia e Giorgia Meloni.

Quattro città Venete nella classifica dei capoluogo con migliore qualità della vita: Vicenza in testa al terzo posto in Italia, dopo Trento e Pordenone.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.