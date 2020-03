TG Veneto News: i titoli di apertura

Calano i contagi, sarà la settimana decisiva: il picco atteso la prima settimana di aprile. La regione vara il nuovo piano della sanità: test domiciliare a tutti i malati.

Strage nelle case di riposo: tra Padova e Verona almeno 40 anziani morti. L’esercito manda medici e infermieri in aiuto al personale.

Al via le domande per la cassa integrazione in deroga: 4 mila le richieste solo nel fine settimana. Servono almeno 200 milioni di euro.

Duro monito del Patriarca di Venezia: emergenza fame e povertà. Monsignor Moraglia attacca il silenzio dell’Unione Europea.

Alle restrizioni regionali si aggiungono ora quelle dei comuni: ad Altavilla Vicentina e a Trissino scatta l’obbligo di mascherine per cittadini e commercianti.

Sirene accese davanti agli istituti di cura di Verona: i sindaci con il tricolore rendono omaggio a medici e infermieri in prima linea nella lotta al Virus

