TG Veneto News. Maxi focolaio di covid a Treviso: 129 migrati all’ex caserma Serena positivi. Struttura blindata, quarantena obbligatoria per oltre 300 persone. A Jesolo invece la protesta dei rifugiarti alla Croce Rossa.

Un danno di immagine alla città: il sindaco di Treviso chiede i danni allo stato. Nuovo invito al Ministro dell’Interno Lamorgese per verificare la situazione esplosiva all’ex Serena.

I pieni poteri sul covid-19 vanno dati alle regioni: così il governatore Zaia in visita per la prima volta a Vo’ e Schiavonia. Il governatore pronto a firmare la nuova ordinanza.

Danni e allagamenti in Cadore: bomba d’acqua si abbatte su Auronzo. Strade trasformate in torrenti, due famiglie evacuate.

Scoperto dalla guardia di finanza, nel Vicentino, un giro di fatture false per contributi e sponsorizzazioni mai avvenute. Nel mirino alcune associazioni ciclistiche. Sequestrati 100 mila euro, oltre 50 gli indagati.

Gli artigiani veneti dettano l’agenda alla politica in vista delle regionali: strade e cantieri, pedemontana, la ripartenza della scuola, l’eliminazione della burocrazia. Manifesto di 15 priorità per i candidati.

Scatta domani il primo esodo estivo: bollino rosso per il traffico. Autostrade prevede flusso di veicoli a livelli pre covid.

