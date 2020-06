TG Veneto News. 7 nuovi casi di positivi al covid: ci sono anche un neonato e la sua mamma. 5 persone ricoverate, 35 in isolamento. L’allarme della Regione: siamo preoccupati.

3 proteste davanti alla segno della Protezione Civile: le maestre senza laurea, le maestre che assistono i disabili e le agenzie di viaggi incontro il governatore: appello per i posti di lavoro a rischio.

Lutto e choc a Zenè, nel Vicentino per la scomparsa della mamma di 44 anni, la donna annegata nel mare della Puglia, dove era in vacanza con la famiglia.

Venerdì 10 luglio la prova finale del Mose: per la prima volta verranno sollevate tutte le paratoie. In laguna atteso anche il premier Giuseppe Conte.

Emergenza nuovi poveri a Verona: Caritas pensa ad un app per aiutare le persone. Via telefonino le informazioni sugli aiuti e sulle opportunità per uscire dalla crisi.

I mondiali di sci di Cortina potrebbero tornare essere disputati nel 2021: dopo lo spostamento di un anno la federazione ci ripensa. Giovedì la decisione finale.

Tornano le tesi di laurea discusse dal vivo all’Università di Verona: i neo dottori in medicina.

