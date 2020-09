TG Veneto News. E’ omicidio colposo in ambito sanitario, l’ipotesi di reato per le morti in pediatria a Verona. Il batterio killer avrebbe ucciso 4 bambini e contagiato quasi 100 neonati. Attesa per l’incontro tra Zaia e il direttore dell’ospedale

E’ caos sui tamponi a scuola per i bambini con sintomi: il protocollo per vedere intervento dei pediatri, ma la categoria si ribella: niente visite ai ragazzi prima di avere l’esito del tampone.

Violenta grandinata fuori stagione nella Bassa Veronese: a Salizzole i campi ricoperti di ghiaccio. Distrutto il raccolto di tabacco.

A Padova e Verona al via i test di medicina: l’emergenza coronavirus ha fatto metà dei posti disponibili. Ingressi contingentati obbligo di mascherina per i candidati, oltre 4000. Uno su 7 verrà ammesso.

Il covid ha fatto aumentare le richieste di un pasto caldo a Belluno: i frati aiutano ogni giorno una trentina di persone, sono soprattutto senzatetto e disoccupati.

Aperta la mostra del cinema di Venezia: l’edizione numero 77 si apre con l’ omaggio al maestro Ennio Morricone applausi ed emozioni in sala.

Notte da Oscar a Bassano del Grappa con Oliver Stone e Toni Servillo. Il grande regista americano nella città del Grappa per presentare la sua autobiografia.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.