TG Veneto News. In arrivo il nuovo dpcm: Veneto in fascia arancione. Si va verso la chiusura di bar e ristoranti. Coprifuoco anticipato alle 21. Divieto di spostarsi nelle regioni in fascia rossa come Lombardia e Piemonte.

2300 contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, ma il giorno più nero per vittime e terapie intensive: 31, morti e pazienti in gravi condizioni a quota 148.

E’ scontro tra i medici di base e il governatore dopo l’ordinanza che li obbliga ai test rapidi negli ambulatori. I camici bianchi pronti alla disobbediente e allo sciopero.

A Venezia la protesta di 300 persone contro i divieti e le restrizioni. I manifestanti si tolgono la mascherina e la sventolano al grido di “libertà libertà”.

Lunghe code per i tamponi: disagi e proteste a Bassano del Grappa in ospedale. Ulss7 attendere i rinforzi dall’esercito e confida nell’aiuto dei medici di base.

Dramma a Minerbe in provincia di Verona: auto esce di strada nella notte si capovolge. Muore una ragazza di 19 anni.

E’ stato affidato ai servizi sociali neonato abbandonato dai genitori a Verona. Il tribunale dei minori ha nominato anche un tutore temporaneo.

