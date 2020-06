TG Veneto News. La regione prepara una nuova ordinanza per aprire gli asili nido. Il governatore: troppo tempo in attesa di risposte. Andiamo avanti senza linee guida del governo.

Oggi il primo giorno senza divieto di spostamento tra le regioni: è obbligatoria la misurazione della temperatura per i passeggeri dei treni a lunga percorrenza, ma è caos nelle stazioni.

Assalto le spiagge del Veneto: lunghe code verso il litorale, folla di turisti anche sul Lago di Garda per il ponte del 2 Giugno: giornate quasi normali nei luoghi di villeggiatura.

Drammatico incidente ieri sera a Saccolongo, nel padovano: auto finisce fuori strada. Morti due amici, il terzo è ricoverato in gravi condizioni.

Arrestato poco dopo l’imprenditore Oliviero Zilio, ex vice presidente del calcio Padova: era latitante dopo una condanna per bancarotta. Altre 7 persone fermate dall’Interpol.

Sei veneti nominati Cavalieri al Merito dal capo dello Stato: ci sono i medici di famiglia di Vo’, un insegnante vicentina, l’infermiera del 118 di Verona e gli alpini della protezione civile, che hanno allestito 5 ospedali a tempo record.

L’inno di Mameli cantato dal tenore Vittorio Grigolo in un Arena di Verona deserta: un’emozione tricolore in occasione della festa della Repubblica

