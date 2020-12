TG Veneto News. Da domani entra in vigore il nuovo dpcm: una sorta di zona rossa per le feste. Vietato spostarsi dal proprio comune. Piste da sci e scuole riapriranno solo dopo l’Epifania.

I sindaci contestano il provvedimento del governo che vieta gli spostamenti fuori dal comune di residenza. Per il governatore Zaia sono stati dimenticati gli aspetti umani.

Confermate le chiusure serali per i ristoranti: il divieto di spostamento del proprio comune fa cancellare altre prenotazioni. Per la categoria il nuovo dpcm è la mazzata finale.

Quattro agenti aggrediti in Prato Della Valle a Padova durante i controlli contro gli assembramenti: arrestati 5 ragazzi. A Mogliano multata anche la campionessa Bebe Vio sorpresa in un locale dopo l’orario di chiusura.

Stop ai concerti al Teatro La Fenice di Venezia: tutti gli artisti per due settimane in cassa integrazione. Confermato il concerto di Capodanno, ma senza la presenza del pubblico.

Mezzi inutilizzabili a causa della carenza di personale: accade nel Bellunese a Vallada Agordina, dove la prima nevicata dell’anno ha costretto il comune a rivolgersi ai privati per la pulizia delle strade.

Per la prima volta in Veneto un macchinario per la risonanza magnetica con intelligenza artificiale: è arrivato nella marca dalla Germania dopo un viaggio di 1000 km a 270 gradi sotto zero.

