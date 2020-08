TG Veneto News. La corsa al vaccino contro il covid: parte la sperimentazione anche in Veneto e sarà affidata all’università di Verona. Si cercano volontari per testare le prime dosi. Il vaccino potrebbe essere pronto entro il 2021.

Altri 12 positivi tra gli immigrati alla sede della Croce Rossa di Jesolo: il sindaco chiede il commissariamento della struttura. Confcommercio presenta una denuncia in Procura e chiede il risarcimento dei danni.

Paura nella notte per un violento temporale che ha colpito tutta la regione: alberi sradicati, allagamenti e danni soprattutto tra Padova, Rovigo e la Marca Trevigiana. 300 richieste di interventi ai vigili del fuoco.

Dramma a San Giorgio delle Pertiche: a 16 anni accusa un malore e muore sotto gli occhi degli amici. La tragedia dopo aver mangiato la pizza in compagnia. Il cordoglio del sindaco del comune Padovano.

Due giovani veronesi pestati a Sottomarina da una baby gang: la banda in fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 25enne in ospedale con un mese di prognosi. Baby gang in azione anche nel vicentino.

Parlano i familiari veneti del camionista morto nel crollo del ponte Morandi: oggi si inaugura la nuova struttura, non deve essere una festa, dicono, perché Tutto nasce da una tragedia immane.

Sfregio al capolavoro del Canova alla Gipsoteca di Possagno: si potranno fare i selfie solamente sotto la supervisione dei guardiani. Il presidente della fondazione Vittorio Sgarbi convoca un vertice venerdì per le linee guida

