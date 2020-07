TG Veneto News. Continua a crescere il numero di positivi in Veneto: il focolaio più preoccupante a Jesolo dove dopo la positività di un cuoco musulmano e di 4 colleghi, l’Ulss cerca tutti i frequentatori della moschea.

A Bassano positiva una delle animatrici di un centro estivo nella città del Grappa, scatta il piano: tamponi per tutti i bimbi. Centro chiuso.

Allarme Coldiretti sulla vendemmia: nei campi veneti stanno arrivando braccianti rumeni e bulgari. Servono tamponi gratis. Troppo alto il rischio focolai.

Dramma a Santa Lucia di Piave dove una bimba di soli 3 anni è morta per una grave attacco di epilessia: inutile il tentativo dei medici di salvarle la vita.

Continuano le predazioni del lupo ai danni degli allevatori bellunesi: una situazione diventata insostenibile, da troppo tempo senza soluzione. Subiamo danni pesantissimi, denuncia la categoria.

Verona è meta sicura: la Camera di Commercio lancia una campagna promozionale per la terra Veronese: stanziati 30 milioni in 3 anni a disposizione delle aziende del territorio.

A Vo’ Euganeo, il paese sui colli teatro il primo focolaio del virus in Veneto, fervono i preparativi in vista dell’arrivo, il 14 settembre, del presidente Mattarella. Domani la visita del governatore Zaia.

