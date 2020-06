TG Veneto News. 22 focolai in Veneto, il governatore avverte: sono a rischio di sforzi fatti finora. Tamponi obbligatori gratuiti per le badanti in rientro dall’estero.

Folla in spiaggia a Jesolo: poche mascherine, pontili presi d’assalto. In diecimila tentano di prenotare un ombrellone su 2000 posti disponibili. Il sindaco: controlli impossibili. Multati i primi 10 ragazzi sorpresi in strada con alcolici.

Tutti negativi i 18 tamponi relativo al focolaio all’interno del Brico di Feltre: il negozio verso la riapertura. Sei i casi in isolamento domiciliare, sono asintomatici.

E’ stato un’imperizia del comandante della grande nave a causare l’incidente a Venezia 2 Giugno 2019: lo dice la perizia tecnica agli atti della procura. Scagionati i comandanti dei rimorchiatori e gli ufficiali del porto.

Firmata la fusione tra le municipalizzate di Verona e Vicenza: nasce un colosso da oltre un miliardo di fatturato.

Una messa al Santuario della Madonna di Monte Berico per ricordare le 343 vittime vicentine della pandemia da covid: a celebrare il vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol.

La Lavaredo Ultra Trail conquista il web: la storica gara tra le Dolomiti quest’anno è stata corsa in modo molto innovativo.

