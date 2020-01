TG Veneto News: i titoli di apertura

Shock a Treviso: bambina di 10 anni muore per le complicanze dell’influenza, inutili le cure. E’ il primo caso registrato in Italia.

Assalto ad un furgone portavalori della vicentina Battistolli: un commando di 10 banditi dà alle fiamme 7 auto e un camion tra Lodi – Milano, ma il colpo fallisce per l’abilità degli autisti a bordo.

Centinaio di coltivatori manifestano davanti alla fiera agricola di Verona per denunciare la crisi del settore: servono azioni immediate contro la cimice killer.

Le aziende che lavorano per realizzare il Mose scrivono al governo: se non ci sono i soldi non si va avanti. Prima ci devono pagare gli interventi già fatti. Rischio stop dei lavori a febbraio.

Un braccialetto al polso per identificare clienti: l’iniziativa di un bar di Venezia contro l’abuso di alcolici ai minorenni.

In Val di Zoldo la manifestazione “Zoldo is Fun”, iniziativa che ha coinvolto oltre 200 ragazzi disabili con giochi e sport sulla neve.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.