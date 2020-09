TG Veneto News. 90 scuole hanno registrato alunni positivi: oltre 1000 tra ragazzi, insegnanti in quarantena. Per la Regione non si tratta di una situazione di emergenza. Zaia chiede di rivedere i protocolli e l’introduzione dei tamponi rapidi.

Focolaio con 40 positivi in Comelico, nel Bellunese: oltre 300 cittadini in coda per il tampone. Altri tre positivi. Ulss non esclude la presenza di qualche super diffusore del virus.

Ventenne si getta nel Sile a Treviso: il padre si tuffa per salvarlo, ma non trova il corpo. Ricerche per tutto il giorno dei sommozzatori. Il ragazzo ritrovato dopo 4 ore ad Istrana. Era risalito da una sponda e aveva preso un treno.

Torna l’incubo baby gang a Venezia: due turisti picchiati da un gruppo di giovani. Uno finisce in ospedale, l’aggressione questa notte in Campo Santa Margherita.

Spento l’incendio della casa di riposo di Albaredo d’Adige, in provincia di Verona: struttura completamente distrutta dalle fiamme. Ci vorranno 3 anni per ricostruirla. Il sindaco pensa e coinvolgimento del pubblico.

Ripartono le lezioni in presenza nelle università del Veneto: Ca’ Foscari la prima, Padova inizierà a ottobre. Oggi il primo giorno a Vicenza. Imponenti le misure di sicurezza

I resti di 3 soldati caduti della Grande Guerra sepolti nel cimitero militare di Pian di Salesei, nel Bellunese: la memoria continua anche dopo un secolo.

