TG Veneto News. Nessun limite gli spostamenti tra le regioni: lo chiede il governatore Zaia che annuncia una nuova ordinanza per lunedì e sulla data delle elezioni è sempre scontro con l’esecutivo.

Protesta delle agenzie di viaggio alla stazione ferroviaria di Venezia. Sabato altra manifestazione del mondo dello spettacolo: attori, maestranze chiedono a INPS e regione un tavolo per gli aiuti economici.

Accordo raggiunto per l’Ideal Standard di Trichiana nel Bellunese: lo stabilimento riaprirà a metà giugno. 600 lavoratori coinvolti, ma è scontro fra sindacati e azienda sui volumi di produzione.

Esercito schierato in Arena a Verona: al via la sanificazione dell’Anfiteatro Romano in vista della ripartenza straordinaria degli spettacoli estivi e della riapertura del monumento il 31 di maggio.

Dramma nella Trevigiano: ciclista di 63 anni travolto e ucciso da un tir in una rotonda. La vittima si trovava a pochi metri da casa, a Mareno di Piave.

Un parroco di Vicenza alta una rete di filo spinato per proteggere l’area della parrocchia da tossi e sbandati. Il comune manda i vigili urbani: sgomberati tre senza fissa dimora.

Scoperta archeologica straordinaria a Negrar in provincia di Verona: dal vigneto emergono i resti di una villa di epoca romana

