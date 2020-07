TG Veneto News. Maxi operazione antidroga a Vicenza, 27 persone arrestate: i clienti e arrivavano tutto il Veneto. Controlli nei parchi cittadini anche con l’elicottero.

Dramma a Verona: agricoltore di 62 anni muore schiacciato dal trattore. Il mezzo si è ribaltato mentre l’uomo stava percorrendo una mulattiera.

Il Muretto di Jesolo resterà chiuso questa settimana: lo hanno deciso i gestori per motivi precauzionali. La Prefettura acquisisce altri filmati e a giorni la decisione sulle sanzioni.

Festa con 100 persone nella piscina di un hotel a Tezze sul Brenta: clienti e camerieri senza mascherina. Maxi multa di € 8000 e attività chiusa per 4 giorni.

La crisi degli alberghi in Veneto: presenza di stranieri crollata del 70%. Verona la città più penalizzata, occupata solo una camera su 10. Si salvano le località di mare.

Le camere di commercio entrano nel Teatro Stabile del Veneto: accordo da quasi mezzo milione di euro. Nasce uno dei più importanti enti teatrali italiani.

Sarà Cristina Parodi a condurre la finale del premio Campiello. Il 5 settembre appuntamento per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia

