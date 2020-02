TG Veneto News: i titoli di apertura

Sale il numero di contagi, ma la maggior parte sono pazienti asintomatici. Zaia vuole riaprire le scuole: attesa per il decreto. Deciderà l’istituto superiore di sanità

Bonificate le aule delle scuole in Veneto: i sindaci vogliono tornare alla normalità. Tra le ipotesi anche l’apertura di musei entro il fine settimana.

Clienti in fuga: bar e negozi gestiti da cinesi deserti. In molti hanno scelto di anticipare le ferie e c’è anche chi ha deciso di chiudere per tornare in Cina.

Milano reagisce al coronavirus con un video che diventa virale, ma anche il Veneto reagisce. Dagli artigiani un messaggio di ottimismo del presidente Bonomo: “non dobbiamo avere paura del futuro”.

Quinto giorno di isolamento per Vo’: i residenti lanciano un’iniziativa sui social la per la fine della quarantena: domenica 29 negozi, ristoranti e locali aperti per brindare la fine di un incubo.

Il Famila Schio impegnato nell’Eurolega di basket femminile: le avversarie non si presentano per paura di un contagio. Partita vinta a tavolino e accesso ai quarti di finale.

