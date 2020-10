TG Veneto News. Cresce la curva dei contagi: sono 50 i ricoveri ogni giorno. Il Veneto verso la frase 3 che prevede l’apertura degli ospedali covid a Belluno e Treviso le province con maggiori criticità.

Emergenza all’ospedale di Villafranca: 10 positivi tra medici e infermieri. Tra questi anche quattro pneumologi. La struttura è uno dei 10 ospedali covid che scatteranno nella fase tre.

3000 in Piazza Treviso contro il decreto del governo: manifestazioni anche a Vicenza. Oggi e domani nel capoluogo Berico si replica.

A Maser la palestra non chiude: un gestore porta gli attrezzi nel piazzale all’aperto. I clienti continuano con gli esercizi mantenendo il distanziamento.

Cena di gala alle 5 del mattino: la provocazione di un ristoratore mestrino. In 70 si presentano all’alba, c’è anche il sindaco di Venezia

Ressa di visitatori alla casa di Giulietta a Verona: arriva il numero chiuso per i turisti. Ingressi verranno controllati anche con dei tornelli.

A Verona il debutto degli steward al mercato per controllare distanze e mascherine: sono pagati dagli stessi ambulanti, che però lamenta non crollo degli affari.

