TG Veneto News. 40 nuovi casi di contagio: 70% dei nuovi positivi è asintomatico. Salgono a 38 i focolai, la metà di origini straniere. In settimana nuova ordinanza della Regione.

Centinaia di giovani ammassati in discoteca senza mascherina: bufera dopo un video girato in discoteca a Jesolo. Vertice tra le forze dell’ordine e in sindaci del litorale per contrastare i comportamenti scorretti del popolo della notte.

Psicosi da contagio: 45enne picchia una bambina in un parco pubblico a Verona. La ragazzina non stava indossando la mascherina. La donna fermata è identificata dalle forze dell’ordine.

Bambina di 6 anni positiva al covid: chiude centro estivo a Maserà di Padova. Un centinaio i tamponi eseguiti. Anche la sorellina di 3 anni contagiata.

Test sierologici per tutto il personale scolastico: tamponi a campione per gli studenti e la nomina di un medico per la sorveglianza sanitaria in ogni istituto. Sono richieste dei sindacati della scuola il ministro. Confermato il 14 settembre. Chiusura di tre giorni per le elezioni.

Gli avvisi del comune inviati anche via sms sui telefonini dei cittadini: Da Rocca Pietore, comune Bellunese simbolo della devastazione della tempesta Vaia: iniziativa del sindaco.

Notte magica in Arena a Verona per il via alla stagione lirica 2020: una serata dedicata agli eroi in corsia, pubblico ridotto e distanziato per le restrizioni. Non hanno fatto mancare le emozioni.

