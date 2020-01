TG Veneto News: i titoli di apertura

In tutto il Veneto le celebrazioni della giornata della memoria: ribadita l’importanza di tenere vivo il ricordo per le nuove generazioni. Zaia nella cerimonia in Ghetto Venezia.

Ieri la manifestazione in difesa del Parco della Lessinia: quasi 10mila persone in marcia. All’iniziativa anche i consiglieri regionali del Partito Democratico.

Virus mortale cinese: pronta in Regione una trask force di medici ed esperti. Centro di riferimento sarà l’azienda ospedaliera di Padova.

Pensionato veneziano si getta dalla finestra del terzo piano: la procura apre un’inchiesta per omicidio colposo. Aveva ricevuto la lettera del ricalcolo dell’affitto del suo alloggio popolare.

E’ caccia al maniaco di Prato della Valle a Padova: sei ragazze aggredite e palpeggiate. Residenti e commercianti increduli.

Allarme ludopatia: il sindaco di Belluno allarga le fasce orarie in cui è vietato giocare. Stessi divieti in tutti i comuni per evitare il nomadismo dei giocatori.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.