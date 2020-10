TG Veneto News. Zaia contro il nuovo dpcm: accusa il governo di essere schizofrenico. Le chiusure anticipate non fermeranno i contagi.

Da mercoledì lezioni online per 200mila studenti veneti delle superiori. Ordinanza della regione che recepisce quanto previsto dal decreto del premier Conte.

Baristi, ristoratori allo stremo: nuovo dpcm rischia di essere il KO definitivo. La categoria che gli aiuti e ristori immediati. La manifestazione nelle piazze di Treviso e Vicenza.

Il governo pronto a fornire i primi aiuti: domani Consiglio dei Ministri con i primi stanziamenti. I soldi a fondo perduto in arrivo entro metà novembre.

I gestori delle palestre si sentono presi in giro: il governo aveva chiesto tutele per i frequentatori. Solo dopo una sola settimana è arrivata la chiusura manifestazione davanti al municipio di Verona.

Il mondo turistico in allarme dopo la cancellazione di tutti gli eventi: perdite gravissime. A Verona l’ultimo appuntamento prima del blocco totale.

Teatri, sale da concerto e cinema resteranno chiusi per un mese: è forte il dolore di attori e cantanti costretti al silenzio. Ieri l’Olimpico di Vicenza aperto le sue porte per l’ultimo spettacolo prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

