TG Veneto News. Troppi tamponi a scuola e direttori delle ULSS del Veneto contro medici di base e pediatri. Tra Vicenza e Treviso oltre 5000 screening effettuati, ma pochi ragazzi trovati positivi. L’assessore Lanzarin: stiamo dialogando con il Ministero per cambiare i protocolli.

Incubo maltempo: nella Valpolicella violenta grandinata. Danni anche nel vicentino. Raffiche di vento, strade imbiancate. Allerta meteo per le prossime 24 ore.

Il rogo della casa di riposo, nel veronese, gli anziani ricoverati in un ex ospedale. Si indaga sui materiali utilizzati per la costruzione. Gli investigatori nell’ufficio tecnico del comune.

Dramma a Vicenza: studente universitario di 24 anni precipita da 15 metri nei pressi del santuario di Monte Berico. Giallo sulla causa. La procura dispone l’autopsia.

Parte da Padova la sfida ai giganti del web: nasce Cordis su una moneta virtuale per scambi commerciali tra aziende. Una risposta anche la crisi di liquidità post coronavirus.

A San Marco la cerimonia delle lauree di Ca’ Foscari: neo dottori suddivisi in due giornate e il tocco si sventola senza il lancio in aria.

Tre concerti gratuiti nelle piazze di Verona offerti dalla fondazione Arena: 3 direttori d’orchestra hanno interpretato in musica le location.

