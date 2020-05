TG Veneto News. Scendono ancora i contagi, livello più basso da inizio marzo, ma il governatore avverte: sarà la settimana decisiva dove si vedrà l’effetto delle riaperture. L’esperta: dopo il 14 giugno potrebbero finire tutto.

Volontari civili per controllare gli assembramenti e luoghi della movida: coro di no da parte dei primi cittadini. Meglio usare la Protezione Civile e le persone già formate.

Rinviati nel 2022 i mondiali di sci a Cortina d’Ampezzo. dovevano tenersi all’inizio dell’anno prossimo. Scelta giusta, meglio attendere per avere la garanzia della presenza del pubblico, dicono gli organizzatori.

Salta la processione per le strade di Padova in occasione della festa di Sant’Antonio: una reliquia del Santo sorvolerà i luoghi della provincia in elicottero per una benedizione dal cielo.

Banditi in azione a Torri di Quartesolo: assaltato con l’esplosivo un laboratorio orafo. Colpo da 1 milione di euro. Nella fuga I ladri hanno chiuso la strada con reti metalliche e teloni.

Per il fisco era un nullatenente: imprenditore nel Vittoriese nei guai. La Guardia di Finanza ha sequestrato un tesoro da 740 mila euro tra contanti, quote societarie e beni immobili.

Apri a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, il nuovo polo logistico di Amazon: 1000 posti di lavoro. Dopo il colosso delle vendite on-line potrebbe arrivare anche il nuovo magazzino di Ikea. Il sindaco lancia un appello per costruire alloggi per i neoassunti.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.