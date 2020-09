TG Veneto News. Fiamme in casa di riposo da Albaredo d’Adige, nel veronese: 90 anziani salvati e portati con i letti in strada. Due feriti e struttura completamente distrutta.

Drammatico incidente a Bassano del Grappa: auto con due ladri in fuga, dopo una rapina, si schianta vicino al semaforo. Una donna muore sul colpo, illeso il complice.

Scoppia un focolaio all’asilo notturno di Padova: 39 ospiti positivi. Una persona ricoverata in ospedale. Zona rossa attorno alla struttura: straniero tenta la fuga.

Tutti in fila per un tampone alla caserma Scalzi di Verona: proteste però per i tempi di attesa, nonostante l’app per la prenotazione.

Protesta davanti alla prefettura di Padova di infermieri e dipendenti dell’Azienda Ospedaliera: paghe troppo basse. Noi eroi del covid-19 dimenticati.

Vertice in prefettura a Verona tra forze dell’ordine, scuole e sanità dopo le risse, dopo gli episodi di abuso di alcolici con protagonisti alcuni minorenni: pronto un piano di azione per intervenire.

In prefettura Belluno l’incontro con i vertici del Mise sul piano di rilancio del ACC di Mel: ottimismo tra i 300 lavoratori dello stabilimento bellunese.

