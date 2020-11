TG Veneto News. Nuova ordinanza della Regione: obiettivo limitare ancora di più gli assembramenti. Limiti per il numero dei clienti dentro i negozi. Centri commerciali chiusi nel weekend. Attività sportiva all’aperto con distanza di 2 metri.

Il governo verso la decisione di vietare le vacanze e le sciate in montagna. Gli operatori turistici disperati: così si uccide un settore.

Gli abitanti della Valle dell’Agno contrari all’ipotesi della micro zona rossa per frenare i contagi. Per negozianti e commercianti sarebbe un danno economico incalcolabile. Parere positivo invece ai tamponi di massa come in Alto Adige.

L’ex assessore regionale ed europarlamentare Remo Sernagiotto colpito da un attacco di cuore. Il 65enne, rappresentante di Fratelli d’Italia, ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Treviso.

La Finanza di Treviso scopre una maxi truffa nell’importazione di auto dall’estero: 8 imprenditori arrestati. Sequestrati 500mila euro.

A Mel, nel Bellunese, la scoperta durante uno scavo per la nuova scuola: dal terreno emerge una casa risalente all’età del ferro in perfetto stato di conservazione.

Il Vinitaly per la prima volta d’estate: l’edizione 2021 fissata dal 20 al 23 giugno. Prove di ripartenza dopo una stagione segnata dall’emergenza coronavirus.

