TG Veneto News: i titoli di apertura

Profughi sfruttati nei campi a 5 euro l’ora: i carabinieri di Verona arrestano tre persone. Gli stranieri costretti a subire ricatti e intimidazioni.

Il bimbo di 5 anni ricoverato a Rovigo ha contratto la tubercolosi dal nonno. Al via i test su tutti i compagni della scuola d’infanzia. Ulss Polesana sicura: rischio di contagio tra bambini è minimo.

Fuga di gas a Schiavon nel vicentino: Provinciale chiusa per tutta la giornata. Famiglie evacuate, paura all’asilo per bambini costretti a non uscire.

Vuole ritirare la pensione ma per INPS e banca risulta morto: la storia di un pensionato bellunese vittima di un errore nella compilazione del certificato di morte di un omonimo.

Il PD attacca la Regione dopo il Si alla riduzione dell’area protetta del Parco della Lessinia. Domenica manifestazione di protesta.

Partono i festeggiamenti del capodanno cinese: a Padova il clou dei festeggiamenti, ma la comunità orientale è in apprensione per il coronavirus che sta uccidendo decine di persone.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.