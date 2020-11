TG Veneto News. Oltre 2700 ricoveri negli ospedali, superato il livello di marzo. La regione pensa a delle micro zone rosse per della Valle dell’Agno, nel vicentino. Pronte anche le linee guida per la riapertura degli impianti sciistici, ma l’ultima parola spetta al governo.

Il sindaco di Verona proroga l’ordinanza per un’altra settimana: strade e piazze off-limits per evitare assembramenti. Prorogato anche l’accesso libero alla ZTL.

A Montecchio Maggiore, nel vicentino, aperto il primo hotel covid: già 5 persone in quarantena nella struttura.

Scatta una settimana di protesta degli studenti di Vicenza: saranno davanti ai loro istituti per seguire le lezioni della didattica a distanza e nel frattempo chiedono di poter tornare a scuola.

Scontro tra un’auto e un camion a Roverchiara, nel veronese: muore un cuoco trentenne. L’uomo stava rientrando dopo una giornata di lavoro.

Preso dai carabinieri “re” dello spaccio di cocaina: centinaia le dosi smerciate tra Padova e Treviso. Arrestato un 42enne di Cittadella.

L’export del vino italiano perde il 5%, ma meno del principale concorrente la Francia. Sono i dati dell’osservatorio di Vinitaly protagonisti del secondo giorno.

