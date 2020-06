TG Veneto News. La regione prepara la nuova ordinanza per il trasporto pubblico e privato: nessun limite alla capienza di treni e autobus. Servirà solo la mascherina.

Case di riposo condannate a morte a causa della carenza di personale e gli infermieri ll’allarme: chiedono uguali livelli retributivi per scongiurare la fuga dalle strutture per anziani a favore degli ospedali.

Incidente mortale a Lignano: motociclista 48enne di San Michele al Tagliamento sbalzato sull’asfalto a una cinquantina di metri. L’uomo è morto sul colpo.

E’ morto a 100 anni Aldo Tognana, l’industriale Trevigiano che fondò l’omonima azienda delle ceramiche. Sfidò Gentilini alle amministrative. Il cordoglio della città.

Maxi processo contro i Casalesi in Veneto orientale: testimonia anche il governatore Zaia e l’attuale Ministro dell’Interno ed ex prefetto di Venezia Luciana Lamorgese

La fiera schiena costretta ad alzare bandiera bianca: Vicenza Oro settembre rinviata al 2021. Impossibile garantire la sicurezza di espositori e compratori che arrivano da tutto il mondo.

Spunta un tesoro dal soffitto di Palazzo Carlo a Verona, l’ex sede Nato: un dipinto del 700 a firma del Cignaroli

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.