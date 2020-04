TG Veneto News. Confortano i dati del bollettino sui contatti, calano i pazienti in terapia intensiva: pochi nuovi positivi. Boom di decessi extra ospedalieri. Oggi incontro in Regione e scuole per costruire il futuro.

Economia Veneta al collasso cancellati 50 mila posti di lavoro in due mesi: oltre 200 mila dipendenti in cassa integrazione in deroga. Variati: il governo sosterrà imprese e famiglie. Attenzione alle infiltrazioni mafiose.

Nel Bellunese il covid-19 costringe 43 imprese artigiane a chiudere per sempre: fermo 60% delle aziende. Secondo la Confartigianato locale bisogna superare i codici Ateco.

In attesa delle linee guida ufficiali anche parrucchieri ed estetisti abbozzano soluzioni per ripartire in sicurezza: al vaglio trucco monodose e appuntamenti cadenzati.

Coppia di genitori a Verona aggredisce i vigili intervenuti per obbligarli a indossare la mascherina: gli agenti finiscono in pronto soccorso. Il Sindaco Sboarina: pene più severe per chi trasgredisce.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.