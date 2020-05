TG Veneto News. Fine settimana rischio movida: a Verona arriva l’esercito per sorvegliare gli assembramenti nelle piazze. L’appello del sindaco alla responsabilità.

Calano i contagi in Veneto, ma il governatore avverte: non bisogna abbassare l’attenzione. Zaia chiede una Schengen sanitaria per impedire la quarantena ai turisti.

Un sit-in davanti alla sede dell’INPS di Verona per chiedere di essere visti dalle istituzioni: la protesta dei lavoratori dello spettacolo.

Imprenditrice agricola di 24 anni assume 6 baristi rimasti senza lavoro: raccoglieranno fragole in una serra hi tech in provincia di Rovigo.

Dramma a Limena, nel padovano, imprenditore 74 anni travolto e ucciso da un macchinario: la tragedia sotto gli occhi dei dipendenti.

Smantellata l’ovovia sul ponte di Calatrava a Venezia: costata 2 milioni di euro, non è mai entrata in funzione.

A Verona alle celebrazioni per Santa Rita, la patrona dei casi impossibili: lavoro e Salute, le richieste dei fedeli

