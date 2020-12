TG Veneto News. Scatta anche in Veneto il vaccine day: domenica i primi a ricevere le dosi saranno gli infermieri della RSA e i medici. Domani la presentazione. Appello ai giovani per sottoporsi alla vaccinazione che sarà su base volontaria.

Molti veneti bloccati in Inghilterra dopo lo stop ai voli: ci sono anche i due giovani bassanesi. Il governo studia un piano per farli rientrare per le feste di Natale.

Assalto alla prefettura di Verona: guerriglia in centro. Blitz della Digos all’alba. Perquisite abitazioni di esponenti e dell’ultra destra- 15 denunciati per le proteste contro il governo di fine ottobre.

Comitatone: il governo deciso per portare le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, per il suo concorso d’idee internazionale. Contrari Zaia e Brugnaro. Il sindaco: noi lotteremo per Marghera:

La ripresa in Veneto sarà a due velocità: a soffrire di più le piccole imprese. Il bilancio di Confindustria che bacchetta la politica. Troppe liti nel governo in un momento così critico per il paese.

Dopo domani scatta la zona rossa: bar, negozi, ristoranti chiusi, ma i centri storici sono già deserti. A Treviso piazze vuote e clienti in fuga e nei ristoranti pochi coperti che non permettono nemmeno di pagare le spese.

Donati alle case di riposo 15 tunnel per gli abbracci: gli anziani ospiti possono tornare a stringersi ai propri cari in piena sicurezza. Il progetto targato Fondazione Rana

