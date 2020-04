TG Veneto News. Salgono i casi di contagio, ma il trend continua ad essere positivo: a dirlo al governatore Zaia. Domani riunione con le altre regioni per fare il punto finale prima del confronto con il governo.

Il nuovo ospedale di Padova prende ufficialmente forma: firmato l’accordo definitivo tra regione, comune e università. Sarà un centro di ricerca all’avanguardia.

Le terapie intensive non rappresentano più un pericolo: è quanto emerge dal report giornaliero dell’ulss 9 Scaligera: la situazione rimane preoccupante invece all’interno delle case di riposo.

Continuano i controlli a tappeto su tutto il territorio per far rispettare le restrizioni anti contagio. A Belluno la Guardia di Finanza monitora il territorio in volo.

Il turismo resta uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria, ma in vista della prossima stagione estiva non tutto è perduto: a dirlo l’assessore regionale Federico Caner.

Il lockdown limita anche le celebrazioni per il 25 aprile: un movimento invita la popolazione a scendere in strada per protestare, mentre l’associazione Partigiani canta Bella Ciao dal balcone.

