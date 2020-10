TG Veneto News. Record di contagi in Veneto: oltre 1000 positivi nella notte, quasi 1500 in 24 ore. Ci sono anche 14 vittime. E’ il dato peggiore dall’inizio della pandemia.

Torna l’incubo covid in casa di riposo a Montecchio Maggiore, nel vicentino: 22 gli anziani deceduti da inizio del mese.

Linea dura del sindaco di Verona: controlli nei centri commerciali e mercati. Il primo cittadino pronto ad istituire le prime zone rosse.

Tre medici padovani nominati “cavalieri della Repubblica”: il riconoscimento davanti al capo dello Stato Mattarella. Avevano sostituito i medici di base di Vo’ contagiati dal virus.

Scontro tra camion in autostrada: chiuso il tratto tra San Stino e Portogruaro della A4. Un tir in fiamme, ustionato il camionista.

Aperta a Verona alla rassegna “Oil&nonOil”, la prima fiore in presenza dopo il lockdown. 60 espositori nei padiglioni ma convegni solo online, così come impone l’ultimo dpcm.

A Bassano del Grappa la partenza del Giro d’Italia: tappa in salita con arrivo a Madonna di Campiglio. La città in festa, ma la giornata rovinata da un tentativo di sabotaggio: olio e chiodi gettati per strada a Velo d’Astico.

