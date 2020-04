TG Veneto News. Fase 2, è scontro tra governo e regione. Il premier Conte auspica cautela nella riapertura, il governatore Zaia: Conte ha un comitato scientifico, lo faccia esprimere.

A due mesi dal primo contagio in Veneto Vo’ Euganeo torna al centro dell’ emergenza covid-19: al via uno studio unico al mondo sulla popolazione. Mappatura genetica su base volontaria.

Videoconferenza tra i sindaci delle città capoluogo del Veneto: in discussione un documento unitario da presentare al governo. L’appello dei primi cittadini: serve una sburocratizzazione.

Meno persone a bordo per garantire la sicurezza e orari differenziati: questa è una delle soluzioni al vaglio del governo per il trasporto pubblico. Domani incontro tra le regioni e il ministro Micheli.

Oltre il 34% delle aziende in Veneto è chiusa: prevista una perdita di oltre il 30% del fatturato. E’ quanto emerge da un’indagine di Confindustria. Il presidente Carraro: netto clima di sfiducia tra gli imprenditori.

Arte, cultura e musica: tante le iniziative nate sul web per donare un sorriso in questo difficile momento. Anche la banda di Val Cantuna ha imbracciato il proprio strumento, dando sfogo alla fantasia.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.