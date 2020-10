TG Veneto News. La regione presenta il nuovo piano sanitario: 5 frasi per l’emergenza in base alle terapie intensive occupate. L’appello dei medici: usate la mascherina oppure dovremmo scegliere chi curare. Esclusi al momento lockdown.

Aumenta il numero di ricoveri per covid-19. Nei nosocomi del Veneto 61 persone in terapia intensiva. Medici e infermieri si aspettano un aumento dei casi, anche tra i più giovani.

Niente chiusura del piazzale di Monte Berico a Vicenza: lo ha deciso il comitato ordine e sicurezza. Per frenare la movida intensificati i controlli anche di notte.

Sesto giorno di quarantena per Federica Pellegrini. La campionessa sta meglio, la mamma però hai sintomi. Domani l’esito del tampone.

Assalto in villa ad Arzignano, nel Vicentino: imprenditore e la famiglia in ostaggio. La banda in fuga con oltre 1 milione di euro.

Chiuso a Mestre il primo maxiprocesso per le infiltrazioni della Ndrangheta: 32 imputati condannati per 161 anni a boss calabresi, ma anche ad imprenditori locali.

Boom di nuovi poveri a causa del covid: a Belluno le famiglie in crisi aumentate del 60%. Confcoperative mette in campo ogni iniziativa per fornire sostegno.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.