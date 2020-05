TG Veneto News. Task-force anti movida: le forze dell’ordine avviano controlli nelle città Venete per impedire assembramenti all’ora dello spritz. Zaia ammonisce: io devo salvare i veneti.

Mascherine in volto e distanza sociale rispettata: abbiamo verificato il rispetto delle regole per il contenimento del virus e quasi tutti i veneti hanno imparato le regole della nuova socialità.

Camera di Commercio di Verona giudica negativamente il decreto rilancio: crea confusione, mancano i provvedimenti attuativi.

Lenta ripartenza per Cortina: la regina delle Dolomiti attende i turisti per cercare di salvare parte della stagione estiva, ma i primi segnali sono timidi.

A Monastier in provincia di Treviso a tutto il paese sarà sottoposto ai test anti coronavirus: per i residenti nessun costo grazie all’accordo tra comune e una casa di cura.

Torna il tradizionale appuntamento con il premio Campiello: il premio letterario più importante del Veneto organizzato da Confindustria. Sarà l’edizione della festosità spiega il presidente Paolo Mieli

