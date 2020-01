TG Veneto News: i titoli di apertura

La Polizia di Padova stronca un traffico internazionale di auto: 3 arresti e 37 indagati. Nell’inchiesta anche imprenditori in crisi che svendevano le auto e poi ne denunciavano il furto.

Una mamma si dà fuoco davanti al tribunale per i minorenni di Venezia: la donna protestava per una sentenza di allontanamento della figlia. E’ in gravi condizioni al centro ustionati.

Insulti razzisti e sputi in treno a una studentessa di Ca’ Foscari: Trenitalia e Polizia Ferroviaria caccia dei filmati delle telecamere. La solidarietà del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

A Vicenza l’udienza per il processo PFAS: il giudice ammette tutte le parti civili e chiama in causa le multinazionali che hanno gestito miteni. Saranno loro a pagare gli eventuali danni.

La pioggia batte livello di smog: livello verde di allerta in tutta la regione. Tornano a circolare gli euro 4. Codacons invita gli automobilisti multati a presentare ricorso e dice: i blocchi sono illegittimi.

In provincia di Rovigo arriva il nuovo polo logistico di Amazon: la multinazionale darà lavoro a 2000 persone, Il sindaco di Castelguglielmo lancia l’allarme: mancano alloggi per tutti

