TG Veneto News. Graduale ripresa delle attività, non siamo irresponsabili: a dirlo il presidente Zaia spiegando che dovremmo abituarci a convivere con il virus anche nella fase 2.

Emergenza case di riposo: 345 gli anziani deceduti. Positivo il 6,4% degli ospiti, il 3,2 degli operatori. Il 74% delle strutture non ha invece contagi.

Al via Verona i test sierologici a domicilio: 2060 i cittadini presi in esame. Uno studio unico in Italia, servirà per gestire al meglio la fase 2.

Arresto per chi si ribella ai controlli anti contagio: è l’appello che il sindaco di Vicenza Francesco Rucco rivolge al Ministro dell’Interno. Dopo alcuni gravi episodi di violenza in città.

Coronavirus, violenza tra le mura domestiche. Belluno Donna registra un incremento di richieste d’aiuto da parte di donne già stipite. Drastico calo invece per i primi contatti.

Monte Berico si veste dei colori della bandiera italiana: un messaggio di fiducia e speranza per tutto il territorio e un abbraccio ideale tra spiritualità e comunità.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.