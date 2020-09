TG Veneto News. In Veneto nessun rinvio: la scuola parte il 14 settembre. Zaia rassicura sull’inizio dell’anno scolastico con il presidente Mattarella a Vo’. Piano specifico anti covid per i docenti.

Prima nascita all’ospedale di Verona, riaperte dopo il caso del batterio killer. Parla Ulss: angoscia per l’accaduto. Davanti al nosocomio la protesta della prima mamma che denunciò la vicenda: voglio la verità.

Sfiora i 4 milioni la conta dei danni dopo il maltempo che ha colpito Arzignano. Gli studenti hanno interrotto le vacanze, sono tornati per ripulire la scuola.

In Piazza Duomo a Belluno la manifestazione dei lavoratori di ACC per spronare le banche a concedere un finanziamento garantito dallo Stato per il rilancio dell’azienda.

Il sindaco di Verona ha voluto consegnare un encomio a Danilo Marino, il vigile del fuoco che ha messo a rischio la sua vita per tentare di salvare un ragazzo che si è gettato nell’Adige: non chiamatemi eroe.

Mondo della cultura in lutto: si è spento Philippe Daverio, lo storico dell’arte innamorato del Veneto aveva 70 anni. Era atteso a Verona lunedì prossimo.

Al via la mostra del cinema di Venezia: edizione numero 77 all’insegna della sobrietà e del rispetto delle regole anti covid. Primo film italiano i “Lacci” di Lucchetti

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.