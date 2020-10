TG Veneto News. Rivoluzione a scuola, arrivano i test rapidi per il covid: l’annuncio di Zaia. Risposta in 10 minuti direttamente in classe. Crescono ancora i positivi, ma per ora nessuna ordinanza per la mascherina all’aperto.

Maltempo: è allerta rossa. Attese abbondanti precipitazioni in quasi tutta la regione. L’appello della protezione civile: non sarà come Vaia. Restate a casa. Venezia aspetta l’acqua alta.

Dramma nel Vicentino: in un capannone abbandonato trovato il corpo di un senzatetto morto almeno da 4 mesi. L’allarme di due stranieri. Fatali all’uomo le esalazioni da monossido uscite dalla stufa che usava per scaldarsi.

Accusato di aver fatto volare un drone nei cieli della Tunisia: un giovane Bellunese è stato arrestato. Da tempo attende il processo, non può rientrare in Italia.

Falsa documentazione per percepire il reddito di cittadinanza: la Finanza scopre e denuncia 7 furbetti, tra cui un imprenditore e uno straniero che era rientrato in Inghilterra senza dirlo all’INPS.

Effetto lockdown tra i più giovani: è cresciuta la dipendenza da videogiochi. Ore e ore collegati on-line per giocare- L’allarme degli esperti: un pericolo per la salute con effetti davvero la ludopatia.

A Cittadella il Comune avvia l’ambizioso progetto del rilancio del centro storico: incentivi e aiuti all’attività che rialzano le serrande chiuse da tempo.

