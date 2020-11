TG Veneto News. Verso il nuovo dpcm. Veneto pronto alle restrizioni, ma precisa Zaia: non per le attività produttive. Ad oggi chiudere bar e ristoranti alle 18 non è servito a nulla.

Il picco dei contagi in Veneto atteso a metà mese, così la curva in Regione, mentre si infiamma lo scontro con i medici contrari ai tamponi obbligatori.

Da oggi in sette comuni Vicentini è scattato un mini lockdown: troppo alto il numero dei contagiati. I sindaci stoppano i mercati, gli accessi alle case di riposo e i parchi gioco.

Il virus spegne anche il Natale a Treviso. commercianti e associazioni cittadine costrette a rivedere le tante iniziative previste per il periodo più magico dell’anno. Cancellato l’atteso Natale incantato.

Protesta delle scuole di danza contro le restrizioni del governo davanti al teatro di Vicenza: ballerini, maestrie allievi che chiedono aiuto per il loro settore. La cultura è vita.

Attimi di tensione in centro a Verona: chiuso stamane per un pensionato che armato si è barricato in casa dopo aver litigato con due operai che chiedevano di essere pagati per lavori, a suo dire, fatti male.

Beni per quasi 4 milioni di euro sequestrati dalla Finanza ad un commerciante di gioielli: avrebbe evaso il fisco attraverso la falsa residenza in Slovenia.

